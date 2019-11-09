"Не решает исход дела": у Лаврова хорохорятся после решения суда ООН в пользу Украины

В Москве пожаловались, что суд ООН не учел возражения РФ

В министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Международного суда ООН по делу "Украина против России".

"Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных её правах по МКБФТ не являются обоснованными", — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве пожаловались, что суд не учел и юрисдикционные возражения со стороны России по МКЛРД.

Читайте также"Трибунал, Гаага": Сенцов дал ООН информацию для международных судов против РФ"В частности, не согласился с тем, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на её нарушения. Украина этого не сделала", — отметили там.

Ведомство добавило, что не учтены и возражения России в связи с несоблюдением Украиной требования о "необходимости исчерпания внутренних средств защиты как предусловия обращения в суд".

Также российские дипломаты убеждены, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела" и надеются, что в будущем суд "оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Международный суд ООН признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины с Россией.