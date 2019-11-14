"Стратегическая ошибка": глава Евросовета резко высказался по России

Дональд Туск / Reuters

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Российская Федерация не может быть "стратегическим партнером Европы". По его словам, Москва является стратегической ошибкой.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", - цитирует политика РИА Новости.

При этом он указал, что одной из его главных целей как главы Евросовета являлось сохранение "единства ЕС". При этом он указал, что "агрессивная политика Кремля" всячески этому пыталась помешать.

Кроме того, по его мнению, санкции в отношении РФ принесли пользу. Также он считает, что жесткая позиция мирового сообщества к Москве является правильной.

Стоит отметить, что Туска на посте председателя Евросовета сменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель 1 декабря.

Напомним, что ранее глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран мира быть солидарным с Украиной.