Турция провела испытания нового беспилотника Akıncı с украинским двигателем

Турция начала испытывать беспилотник с украинским двигателем / Фото: Twitter/Selçuk Bayraktar

В Турции первые наземные испытания прошел беспилотный летательный аппарат украинского-турецкого производства Akıncı.

Как сообщил в Twitter технический менеджер компании Baykar Сельчук Байрактар, после завершения наземных испытаний беспилотник покажет себя в воздухе.

Управление полетом осуществляет технический персонал из командного центра. Специалисты утверждают, что Akıncı сможет находиться в воздухе до 24 часов, максимальная высота полета составит 12 километров, а радиус действия 250 километров.

Беспилотник сможет развивать максимальную скорость 463 км/ч, при этом вес полезной нагрузки будет составлять 1350 кг, а размах крыла – 20м.

/ Фото: Twitter/Selçuk Bayraktar

Двигатель для турецкого летательного аппарата разработало Запорожское машиностроительное конструкторское бюро Прогресс. Akıncı предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки и даже нанесения авиационных ударов по объектам противника. Беспилотник оснащен системами наблюдения по последнему слову науки и техники.

✈?'un yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı..Yakında koşacak ve uçacak inşAllah. Dua bekleriz...#MilliTeknolojiHamlesi ?? pic.twitter.com/fmD5IBqNWE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 14, 2019

Напомним, в зоне военного конфликта на Донбассе засекли новейший образец российской армейской техники – комплекса радиоэлектронной борьбы Торн (на шасси грузовика КамАЗ).

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