Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ / Reuters

В Испании закрыто уголовное дело, возбужденное испанским следственным судом №21 в Барселоне в отношении 17 человек, в том числе и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

"Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", — заявил судья, сообщает издание El Español.

По информации, защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

При этом адвокаты украинского бизнесмена отметили, что Австрия отказала в его выдаче в Испанию на том основании, что запрос испанских прокуроров основывался на "абстрактных утверждениях" и только повторял обвинения ФБР без каких-либо доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

Отметим, в США Фирташа обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества. В Украине же полиция подозревает бизнесмена в завладении средствами Нацбанка в особо крупном размере.

Читайте такжеУкраинские фискалы взялись за химзавод ФирташаНапомним, 16 июля Верховный суд Австрии дал добро на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

По информации, такое решение было оглашено в зала судебных заседаний Дворца правосудия в Вене. Чуть позже стало известно, что экстрадиция Фирташа в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - рассказала пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн.

Также напомним, Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.