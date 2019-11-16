В Словакии задержали украинцев с партией янтаря на полмиллиона евро

Четверо украинцев с 700 кг янтаря задержано в Словакии / Фото: Mukachevo.net

В городе Кошице в Словакии суд принял решение арестовать граждан Украины, которые были задержаны с 700 кг янтаря на сумму 550 тысяч евро.

Как сообщает Mukachevo.net, задержали злоумышленников возле офиса международной компании перевозки грузов DHL Express, когда они пытались отправить груз в Гонконг.

Правоохранители нашли янтарь в трех автомобилях: Skoda Octavia было найдено 288 кг янтаря, в Mercedes-Benz - 36 кг, в еще одной Skoda Octavia - до 374 кг янтаря.

Четверо контрабандистов арестованы. Двое из них ранее за контрабанду сигарет были депортированы из Словакии.

Как ранее сообщалось, в Польше по делу о контрабанде огромного количества янтаря из Украины схватили шестерых человек, среди которых двое украинцев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области, замешаных в "янтарных схемах". Он потребовал уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов полиции и главу СБУ в Житомирской области.