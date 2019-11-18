Путин стремительно теряет поддержку россиян - опрос

Рейтинг Путина упал / Reuters

Россияне все больше разочаровываются в своем "вожде". Рейтинг Владимира Путина упал – если в 2017 году нынешнему президенту РФ симпатизировали 32% граждан, то сейчас их число уменьшилось до 24%, до уровня октября 2011 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

30% опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% – ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%, пишут Ведомости.

К слову, самый низкой доля симпатизирующих Путину россиян была в марте 2013 года – тогда он вызывал симпатию у 18% граждан. Тем не менее работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70% опрошенных.

"Основа отношения к Путину - это не безусловная симпатия, а нейтральное, индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении", - считает директор Левада-центра Лев Гудков.

Также он уточнил, что ядро сторонников Владимира Путина - это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста.

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Напомним, в марте 2019 года уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился до рекордных 32 процентов.

Как сообщал Главред, Российский политолог, публицист, научный сотрудник Карлова Университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов назвал четыре варианта сохранения власти нынешним президентом России Владимиром Путным.