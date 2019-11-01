Поле для маневра: эксперт рассказал, как Путин может сохранить власть

У Владимира Путина есть поле для маневра, чтобы сохранить власть / Reuters

Российский политолог, публицист, научный сотрудник Карлова Университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов назвал четыре варианта сохранения власти нынешним президентом России Владимиром Путным.

По его словам, первый вариант для Путина, чтобы "остаться у руля", – это передать полномочия преемнику, а самому перейти на какой-то один из ключевых постов и продолжать работать вместе с командой в 2024 году.

"Второй вариант – переучередить государство. Неважно, будет ли это сделано за счет просто принятия новой Конституции или за счет присоединения Беларуси, здесь важным, с точки президентских выборов, является только тот факт, что будет новая Конституция, и, стало быть, отменяется та норма, которая ограничивает возможность выдвижения Путина - он окажется как бы кандидатом, который ранее никогда не выдвигался", - рассказал Морозов.

Читайте такжеПолитолог рассказал о планах Путина на будущееЕще один вариант, при котором Пути может сохранить власть, состоит в том, что Совет Федерации голосует за поправку в Конституции, которая что-то меняет в конкретном определении "два срока подряд", не меняя Основной закон в целом.

"И четвертый вариант, довольно сложный – Путин, к примеру, уходит в отставку, допустим, за полгода до выборов и тем самым получает разрыв и возможность снова выдвигаться на два срока подряд, как если бы у него был перерыв в президентстве", - резюмировал Морозов.

Напмоним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, кто может стать преемником Владимира Путина. По его словам, нынешний российский президент не может просто так уйти, потому что с каждым годом за спиной накапливается опасный и токсичный груз.