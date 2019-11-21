В Москве украинка прорывалась в Кремль, назвавшись женой Путина

Псевдосупругу Путина отправили в психиатрическую больницу / Reuters

В среду, 20 ноября, на Красной площади в Москве произошел странный инцидент. Молодая женщина требовала встречи с президентом России Владимиром Путиным и кричала, что является его супругой.

Женщина пыталась прорваться в Кремль около 17.00. На Красную площадь приехали правоохранители и скрутили даму – ею оказалась 36-летняя Наталья, гражданка Украины, пишет МК.

С подозрением на шизофрению псевдосупругу Путина отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева.

Напомним, эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц считает, что российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в первую очередь, поскольку у главы Украины остается достаточно высокий рейтинг.