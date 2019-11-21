"Путин не хочет встречаться с Зеленским": эксперт назвал главную причину

Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, потому что у главы Украины достаточно высокий рейтинг, сказал эксперт

Эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц считает, что российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в первую очередь, поскольку у главы Украины остается достаточно высокий рейтинг.

Глава РФ у власти до 2024 года, и ему нет смысла спешить, рассказал аналитик Обозревателю.

По его словам, возможно, для Путина, чтобы "дожать Украину", лучше подождать, пока в государстве начнутся какие-то деструктивные внутриполитические процессы, благодаря которым он с помощью внешних игроков сможет давить на украинского лидера.

Читайте такжеНормандский формат: стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным"Насколько я понимаю,... Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, в первую очередь, потому что у украинского президента остается достаточно большой рейтинг...", - сказал собеседник.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирована встреча в нормандском формате - Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что пока рано говорить о возможности лично встречи Зеленского с Путиным.