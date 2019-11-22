Доверял "лапше на уши" спецслужб РФ об Украине - экс-советница Трампа

Дональд Трамп / УНИАН

Фиона Хилл, бывший чиновник и экс-советница администрации Дональда Трампа, назвала его последние заявления об Украине "вымышленным нарративом", составленным спецслужбы РФ.

Соответствующее сообщение опубликовал портал BBC News. По словам Хилл, Трамп игнорировал топ-советников, но вместо этого придерживался фальшивой теории - дескать, именно Украины, а не Россия, вмешалась в президентские выборы 2016-го в США.

Именно российские спецслужбисты вкинул в американский дискурс идею о том, что в выборы-2016 в США вмешивались украинцы либо люди со связями в Украине, а вовсе не Россия.

"Это вымысел, который разработали и распространили российские спецслужбы", - подытожила Хилл.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, что телефонную беседу Дональда Трампа об Украине с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом могли подслушать россияне.