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Доверял "лапше на уши" спецслужб РФ об Украине - экс-советница Трампа

22 ноября 2019, 11:25

По словам Фионы Хилл, Трамп был уверен в том, что в выборы-2016 в США вмешивались украинцы.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

Фиона Хилл, бывший чиновник и экс-советница администрации Дональда Трампа,  назвала его последние заявления об Украине "вымышленным нарративом", составленным спецслужбы РФ.

Соответствующее сообщение опубликовал портал BBC News. По словам Хилл, Трамп игнорировал топ-советников, но вместо этого придерживался фальшивой теории - дескать, именно Украины, а не Россия, вмешалась в президентские выборы 2016-го в США.

Именно российские спецслужбисты вкинул в американский дискурс идею о том, что в выборы-2016 в США вмешивались украинцы либо люди со связями в Украине, а вовсе не Россия.

"Это вымысел, который разработали и распространили российские спецслужбы", - подытожила Хилл.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, что телефонную беседу Дональда Трампа об Украине с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом могли подслушать россияне. 

Россия Дональд Трамп российские спецслужбы Украина
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