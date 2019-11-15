Ухо Кремля: телефонную беседу Трампа об Украине могли подслушать россияне – СМИ

Дональд Трамп / Reuters

Телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом по поводу Украины велся по небезопасному каналу и мог быть подслушать сотрудниками российских спецслужб.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала СNN. Ситуацияю прокомментировал эксперт по безопасности и экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

"Если это правда, то такой звонок между послом и президентом является вопиющим нарушением мер безопасности, о которых предупреждают всех чиновников, в том числе и Сондлендаю. Я не могу вспомнить за все время своей карьеры, чтобы посол в высоко контрразведывательной среде, такой как Киев, мог позволить себе незащищенный разговор с действующим президентом. Такого просто не должно быть", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп собрался идти на крайние меры из-за разговора с Владимиром Зеленским. До этого СМИ сообщали о том, что президент США требовал от президента Украины немедленно начать расследования против Джозефа Бадена и Хиллари Клинтон.