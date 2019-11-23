  1. Главная
  3. Мир

"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем

23 ноября 2019, 10:39

Объявилась еще одна любовница доцента-потрошителя Соколова, которая рассказала их историю отношений и как он ее едва не убил.

Соколова отправили на два месяца в СИЗО
Объявилась еще одна любовница Соколова / скриншот

Профессор-наполеоновед Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу  и аспирантку Анастасию Ещенко, оказывается, был еще тем бабником.

При этом предыдущей любовнице историка повезло куда больше.

Объявилась выпускница филфака Санкт-Петербургского государственного университета, которая на условиях анонимности рассказала, что ей было 18 лет, когда он познакомилась с историком. Она пришла к нему по объявлению о работе ассистенткой, написанному на французском.

К слову, тогда "потрошиелю" было 48 лет. От работы она отказалась, а через год он стал преподавать у ее курса. Спустя еще год он пригласил ее на ужин после конференции, посвященной Наполеону, затем позвал на свой день рождения в Москве. При этом он сказал ей, что вдовец, хотя на самом деле был женат.

Девушка призналась, не смогла устоять и влюбилась в "маньяка" Соколова.

"Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться. А еще он не скупился на плюшевое говно, заваливал медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком" - рассказала девушка.

По ее словам, своим многочисленным любовницам он не помогал своими связями, не протежировал. Никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию. При этом они "батрачили на его книги, и, в лучшем случае, он писал для них посвящение в своих книжках", передает "Фонтанка".

А ее он просил не рассказывать о них родителям и обещал развестись, но так и не сделал этого.

Девушка поделилась, что у Соколова было очень переменчивое настроение, а сам он был вспыльчивым, но ее не бил вплоть до 29 ноября 2008 года, когда она собиралась забрать вещи из его квартиры в Москве, и уехать. По телефону он спокойным голосом пообещал ей, что они поужинают, поговорят в последний раз и она уедет.

А в холле, когда он помогал ей снять шубу, он тут же скрутил ей руки веревкой и привязал к стулу скотчем. Потом стал бить, принес утюг и стал подносить его ей к лицу, так что она услышала исходящий от него жар.

"Я думаю, что он хотел меня убить, но по каким-то причинам он этого сделать не смог. Он на самом деле угрожал мне: "Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня". Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил..." - рассказала экс-любовница Соколова.

После этого он еще сутки продержал ее в квартире, причем к нему приходили гости, но избитая любовница сидела в соседней комнате.

Девушка говорит, что после того, как Соколов ее отпустил, она подала заявление в полицию Санкт-Петербурга. Его не хотели принимать и говорили, чтобы она везла его в Москву. Соколов угрожал ей, приезжал к ней, звонил ее родным и друзьям еще несколько месяцев. А потом его жертва вновь к нему вернулась и они были в отношениях еще год.

Отметим, история убийства Анастасии Ещенко известным профессором настолько шокировала граждан России, что до сих пор они в соцсетях обсуждают эту тему и пытаются понять, почему он это сделал и можно ли было предотвратить убийство.

"Нихера не понял, почему пишут историк соколов, пишите уже как есть - маньяк соколов, там за спиной этого существа не одна человеческая жизнь, этот хряк просто на старости бдительность потерял вот и попался",  - пишет пользователь Сети.

"Я тут прочитала, что 20 лет назад "историк Соколов" срезал с одежд 18-19 веков из запасников музея золотые пуговицы и заменил их на фуфло. Но не ради наживы это сделал. А всего лишь чтобы на свой сюртук нашить. Отмазали его тогда. "Пуговичное дело" называется. Поищите", - высказалась некая Панночка.

"Доцент Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, за решёткой постоянно получает передачи, ест с большим аппетитом. Его "попытки самоубийства" и "психическое расстройство" - это имитация", - пишет другой пользователь Сети.

"Чикатило с аппетитом..", - добавил Михаил  Иванов.

"Самое главное,что он ест с аппетитом.У Соколова вообще с аппетитом всё в порядке.Он с аппетитом в наполеончика играл и руки отпиливал с аппетитом. Подозреваю,что и сказки в дальнейшем он будет рассказывать с неизменным аппетитом", - высказался некто под ником сэр Мишата.

Читайте такжеПопытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видеоНапомним, 11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в чудовищном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него была интимная связь.

При этом на суде историк-реконструктор уточнил, что любил Ещенко, но они оба потеряли контроль во время ссоры, и девушка напала на него с ножом.

"Мы друг друга любили очень сильно. Были вместе пять лет", - сказал Соколов.

Также  большой поклонник Наполеона, Соколов добавил, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, так как они планировали пожениться.

убийство любовница Маньяк расчлененка Чикатило новости России Олег Соколов Анастасия Ещенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:44
День памяти жертв Голодомора: Зеленские в Киеве возложили "колоски скорби"
10:39
"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем
10:18
В Киеве резко потеплеет: синоптик назвал даты Видео
10:15
Три причины, почему серьезно взялись за Садового мнение
10:00
Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: синий маникюр, свитер на ногтях и новогодние мотивы – 44 фото Фото
09:45
"Сыворотки нет": Комаровский рассказал, как Скалецкой на уши "навешали лапши" Видео
09:37
"Подарить Ху*лу унитаз на нормандской встрече": журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей Видео
09:15
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
08:44
Понять и простить: готовы ли украинцы к возвращению Донбасса мнение
08:44
Гороскоп на 23 ноября: кто попал в лузеры, а кто - в фавориты
08:42
Вмешательство в выборы в США: Путин и спецслужбы России повесили всех собак на Украину - СМИ
08:11
В "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" Ананченко
07:36
"Что там у хохлов?": "чучело лаптеходное" Пушков предостерег Украину от сотрудничества с Польшей
07:16
"Муньку видно, п*зду выставила": голая Волочкова сделала порно-шпагат
06:58
Пора выйти из реанимации, или Почему Украине нужно избавиться от кабалы МВФ мнение
06:06
День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф Фото
05:31
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
05:27
Душить змею: медики рассказали, как порно влияет на потенцию
04:55
Путин честен: эксперт раскрыл планы хозяина Кремля в Украине Видео
04:28
Как похудеть к Новому году: диетолог дала дельные советы
04:05
Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото Фото
03:16
Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе
02:30
Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ
02:20
Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце
02:02
"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе Фото Видео
01:51
Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет Видео
00:49
В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма
00:25
23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора Видео
00:18
"Выбор уже сделан": эксперт пояснил, возможно ли примирение между Украиной и Россией
22 ноября, пятница
23:54
ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки для своего соратника – СМИ
23:26
На Азове из-за шторма остров Бирючий ушел под воду: людей эвакуировали Фото Видео
23:13
Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории
23:05
Нардепа от Слуги народа уличили в координации титушек во время Майдана
23:00
Перші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала Видео
22:34
Шустер обвинил Порошенко в открытии против него уголовных дел Видео
22:13
Spotify в России: когда запуск и как пользоваться Видео
22:07
Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение
22:02
Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова
21:51
Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват Видео
21:35
Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины
21:30
Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019 Видео
21:18
Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук
21:04
Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру
20:41
Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море Видео
20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ Видео
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять