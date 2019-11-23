"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем

Объявилась еще одна любовница Соколова / скриншот

Профессор-наполеоновед Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко, оказывается, был еще тем бабником.

При этом предыдущей любовнице историка повезло куда больше.

Объявилась выпускница филфака Санкт-Петербургского государственного университета, которая на условиях анонимности рассказала, что ей было 18 лет, когда он познакомилась с историком. Она пришла к нему по объявлению о работе ассистенткой, написанному на французском.

К слову, тогда "потрошиелю" было 48 лет. От работы она отказалась, а через год он стал преподавать у ее курса. Спустя еще год он пригласил ее на ужин после конференции, посвященной Наполеону, затем позвал на свой день рождения в Москве. При этом он сказал ей, что вдовец, хотя на самом деле был женат.

Девушка призналась, не смогла устоять и влюбилась в "маньяка" Соколова.

"Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться. А еще он не скупился на плюшевое говно, заваливал медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком" - рассказала девушка.

По ее словам, своим многочисленным любовницам он не помогал своими связями, не протежировал. Никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию. При этом они "батрачили на его книги, и, в лучшем случае, он писал для них посвящение в своих книжках", передает "Фонтанка".

А ее он просил не рассказывать о них родителям и обещал развестись, но так и не сделал этого.

Девушка поделилась, что у Соколова было очень переменчивое настроение, а сам он был вспыльчивым, но ее не бил вплоть до 29 ноября 2008 года, когда она собиралась забрать вещи из его квартиры в Москве, и уехать. По телефону он спокойным голосом пообещал ей, что они поужинают, поговорят в последний раз и она уедет.

А в холле, когда он помогал ей снять шубу, он тут же скрутил ей руки веревкой и привязал к стулу скотчем. Потом стал бить, принес утюг и стал подносить его ей к лицу, так что она услышала исходящий от него жар.

"Я думаю, что он хотел меня убить, но по каким-то причинам он этого сделать не смог. Он на самом деле угрожал мне: "Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня". Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил..." - рассказала экс-любовница Соколова.

После этого он еще сутки продержал ее в квартире, причем к нему приходили гости, но избитая любовница сидела в соседней комнате.

Девушка говорит, что после того, как Соколов ее отпустил, она подала заявление в полицию Санкт-Петербурга. Его не хотели принимать и говорили, чтобы она везла его в Москву. Соколов угрожал ей, приезжал к ней, звонил ее родным и друзьям еще несколько месяцев. А потом его жертва вновь к нему вернулась и они были в отношениях еще год.

Отметим, история убийства Анастасии Ещенко известным профессором настолько шокировала граждан России, что до сих пор они в соцсетях обсуждают эту тему и пытаются понять, почему он это сделал и можно ли было предотвратить убийство.

"Нихера не понял, почему пишут историк соколов, пишите уже как есть - маньяк соколов, там за спиной этого существа не одна человеческая жизнь, этот хряк просто на старости бдительность потерял вот и попался", - пишет пользователь Сети.

"Я тут прочитала, что 20 лет назад "историк Соколов" срезал с одежд 18-19 веков из запасников музея золотые пуговицы и заменил их на фуфло. Но не ради наживы это сделал. А всего лишь чтобы на свой сюртук нашить. Отмазали его тогда. "Пуговичное дело" называется. Поищите", - высказалась некая Панночка.

"Доцент Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, за решёткой постоянно получает передачи, ест с большим аппетитом. Его "попытки самоубийства" и "психическое расстройство" - это имитация", - пишет другой пользователь Сети.

"Чикатило с аппетитом..", - добавил Михаил Иванов.

"Самое главное,что он ест с аппетитом.У Соколова вообще с аппетитом всё в порядке.Он с аппетитом в наполеончика играл и руки отпиливал с аппетитом. Подозреваю,что и сказки в дальнейшем он будет рассказывать с неизменным аппетитом", - высказался некто под ником сэр Мишата.

Читайте такжеПопытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видеоНапомним, 11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в чудовищном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него была интимная связь.

При этом на суде историк-реконструктор уточнил, что любил Ещенко, но они оба потеряли контроль во время ссоры, и девушка напала на него с ножом.

"Мы друг друга любили очень сильно. Были вместе пять лет", - сказал Соколов.

Также большой поклонник Наполеона, Соколов добавил, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, так как они планировали пожениться.