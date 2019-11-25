"Так сурово еще никто не троллил": Сеть взорвало курьезное фото Путина и Медведева

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия / Фото twitter.com/mookhitch

Российские президент и премьер Владимир Путин и Дмитрий Медведев стали посмешищем в Сети из-за курьезного фото со съезда партии Единая Россия.

Первые лица РФ стояли в первом ряду позади небольших столиков, что создавало впечатление, как будто они стоят либо на коленях на этих столиках, либо им под ноги поставили маленькие табуретки. Оптическая иллюзия взорвала Сеть.

"Так сурово Вована и Димона еще никто не троллил. Главное – картинку на весь экран не раскрывать, тогда просто два карлика на табуреточках", - прокомментировал пользователь с ником Пачкуале Пестрини.

Путин и Медведев как будто стоят на табуретках / Фото twitter.com/mookhitch

"Двое из ларца / Одинаковы с лица. / Звать их Путя и Медведка. / Им сюда веревку б к табуреткам", - добавила Ольга Ивановна.

"Самые богатые карлики в мире, российские", - отметил санчо папуансо из поэбло.

"Измена!!! Режиссёр уволен? Оператор выпорот?", - добавил ДеДАПаПа.

"Да они же стоят на коленях и начинают очередное вставание. Своим пиз*ежом!", - прокомментировал Andi Pok.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин стал посмешищем на открытии выставки Память поколений: Великая отечественная война в изобразительном искусстве в Центральном выставочном зале Манеж в Москве.

Кроме того, в Сети активно высмеивают факт кражи россиянами унитазов с захваченных Россией украинских кораблей. В частности, один из самых популярных мемов - Путин а-ля титаник.