Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню

Азовское море катастрофически обмелело / скриншот

Азовское море в Таганрогском заливе России из-за сильных ветров обмелело и практически превратилось в пустыню. Такое явление случается примерно раз в 30-40 лет.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов пояснил, что Азовское море - мелководное, поэтому там режим уровня моря зависит от действия ветра.

"Иногда там бывают очень сильные нагоны, которые нагоняют ветер на берег и дают серьёзные наводнения. Раз-два в 30–40 лет они бывают катастрофические, а иногда ветер дует в другую сторону, сдувает воду и образуется явление, которое называется сгон воды", - рассказал эксперт Лайфу.

По словам Болгова, когда ветер прекратится, вода вернется. Гидролог также утончил, что обмеление Азовского моря не опасно для местных жителей, однако усложняет судоходство. Суда вынуждены стоять и ждать, пока ветер закончится, и только потом продолжать свой маршрут.

Напомним, 22 ноября в Запорожской области на Азовском побережье спасатели экстренно эвакуировали 11 человек на затопленном штормом острове Бирючий.

Кроме того, у берегов Одессы из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи. Позже спасатели эвакуировали экипаж танкера, который потерпел крушение в Черном море.