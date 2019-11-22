На Азове из-за шторма остров Бирючий ушел под воду: людей эвакуировали

В Запорожской области на Азовском побережье спасатели экстренно эвакуировали 11 человек на затопленном штормом острове Бирючий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области, медицинская помощь эвакуированным не понадобилась.

По данным спасательных служб, в течение 20-22 ноября на побережье бушуют волны высотой в 1,5-2 метров и порывы сильного ветра до 28 м/сек. В результате шторма интенсивно повысился уровень воды в курортном поселке Кирилловка, что привело к подтоплению.

С острова Бирючий 11 человек эвакуировали на вокзал Кирилловки.

"Инженерная техника и личный состав будут находиться на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению", - говорится в сообщении.

Как известно, в Приазовье объявили штормовое предупреждение второго уровня опасности, порывы ветра могут достигнуть 30 м/с.

Как ранее сообщалось, у берегов Одессы спасатели эвакуируют экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.

Напомним, из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.