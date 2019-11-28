Президент Грузии внезапно отменила визит в Киев

Грузинский лидер намерена посетить украинскую столицу в следующем году.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила запланированный ранее визит в Украину и намерена осуществить его чуть позже – в 2020 году.
"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - передает Интерфакс-Украина.
Представители Зурабишвили опровергли информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Грузию 16-17 декабря текущего года. Они уточнили, что визит Зеленского в Тбилиси не планировался изначально.
Лидеры государств уже общались дистанционно и пообещали обменяться в ближайшее время встречами на высшем уровне.
Как ранее сообщалось, среду, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, который накануне завершил рабочий визит в Эстонию, начал свой официальный визит в Литву.
Напомним, перед визитом в страны Балтии президент Украины Владимир Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом и призвал собрать Кабинет министров для урегулирования вопроса долгов по заработной плате.