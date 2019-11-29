В России отреагировали на предложение Нафтогаза оплатить долг поставками газа

В России не знают, какое решение по долгам примет Газпром / censor.net.ua

Министр энергетики России Александр Новак не смог конкретно ответить на предложение руководства Нафтогаза о возможности выплаты Россией Украине долга поставками газа.

Как сообщает МК.ru, Новак подчеркнул, что пока не может говорить о механизме возвращения долга, поскольку такие вопросы должны решать исключительно компании Газпром и Нафтогаз.

Министр признал, что урегулирование задолженностей является одной из важнейших составляющих принятия в целом пакета соглашений. По его словам, между РФ и Украиной прошли результативные переговоры, однако пока нерешенными остаются технические нюансы.

Новак допускает, что следующий этап переговоров состоится уже на следующей неделе. Тогда в рамках встречи представители Газпрома и Нафтогаза обсудят конкретные вопросы и примут решение.

Как ранее сообщалось, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российский Газпром рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед Украиной поставками газа.

Также в Кабинете министров прокомментировали встречу министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака.

Как ранее сообщал Главред, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.