Полсотни украинцев застряли в аэропорту Берлина: названа причина

Украинцы не смогли вылететь из берлинского аэропорта / ukrinform.ua

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шенефельд в Киев рейсом авиакомпании Ryanair и во Львов рейсом авиакомпании Wizzair.

Как сообщили в консульском отделе посольства Украины в ФРГ, причиной стали большие очереди на паспортном контроле.

Украинские дипломаты уточнили, что пассажиры указанных рейсов смогут вылететь по маршруту 2 декабря.

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры, которые не попали на рейсы, подчеркнули, что приехали в аэропорт за 2 часа до вылета, передает Укринформ.

В аэропорту подтвердили факты вылета нескольких рейсов 1 декабря без части пассажиров, которые приобрели билеты, речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

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Руководство аэропорта утверждает, что пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции украинские туристы попали в ДТП: более десятка пострадавших.