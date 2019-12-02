Саакашвили рассказал, почему бросил Грузию и выехал в Украину

Михеил Саакашвили назвал ошибкой свой переезд из Грузии в Украину / facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации в Украине Михаил Саакашвили, который недавно окончательно проиграл суд по делу о признании незаконными и отмене решения относительно его реадмиссии в Польшу, назвал ошибкой то, что 6 лет назад он выехал из Грузии в Украину.

По словам политика, он покинул в 2013 году Грузию из-за усталости, а не потому, что боялся оказаться за решеткой у себя дома.

"Сожалею, что в 2013 году я просто оставил все и бросил Грузию", - заявил он в эфире телеканала Mtavari.

Читайте также"Классический барыга": Саакашвили рассказал, как Луценко отжимал бизнес"Уехал не из-за боязни сесть в тюрьму... А потому, что устал и люди устали от меня. Но оставить свою страну – это худший выход", - отметил Саакашвили.

Напомним, в сентябре бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что собирается уехать на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".