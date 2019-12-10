В России пугают крымчан "украинскими радикалами": подробности

Александр Бортников озвучил главный угрозы в аннексированном РФ Крыму
Глава Национального антитеррористического комитета и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников озвучил главный угрозы в аннексированном Крыму. По его словам, одной из таких угроз являются "попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку"
"Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму", - цитирует Бортникова ТАСС.
Кроме того, он указал, что главари международных террористических организаций пытаются создать в РФ свои ячейки для "реализации преступных замыслов".
Как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыму, которая призывает Кремль вывести российские войска.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.