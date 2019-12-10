В России пугают крымчан "украинскими радикалами": подробности

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

Глава Национального антитеррористического комитета и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников озвучил главный угрозы в аннексированном Крыму. По его словам, одной из таких угроз являются "попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку"

"Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму", - цитирует Бортникова ТАСС.

Кроме того, он указал, что главари международных террористических организаций пытаются создать в РФ свои ячейки для "реализации преступных замыслов".

Как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыму, которая призывает Кремль вывести российские войска.