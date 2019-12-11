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"Националисты, радикалы и неонацисты": Лавров отреагировал на встречу Зеленского и Путина

11 декабря 2019, 15:09

Глава МИД РФ назвал переговоры президентов "конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной".

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского в Париже. По его словам, переговоры "конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной".

"Атмосфера переговоров и в нормандском формате, и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной", − цитирует дипломата ТАСС.

При этом Лавров указала, что в Кремле ожидают от Зеленского "строгого следования своим предвыборным обещаниям остановить войну". Кроме того, глава МИД РФ снова заявил, что Киев должен выполнять минские соглашения.

Также дипломату не дает покоя пятый президент Украины Петр Порошенко. Лавров обвинил предыдущего главу украинского государства в следовании пословице "кому война, а кому мать родная". Помимо этого, он снова пожаловался на "националистов, радикалов и неонацистов", которые "мешают" Зеленскому оставить войну.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.

Владимир Зеленский Владимир Путин МИД РФ Сергей Лавров
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