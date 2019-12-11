СМИ выяснили, где, когда и возле кого похоронят Лужкова

Юрия Лужкова похоронят в Москве, узнали журналисты / УНИАН

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен в российской столице в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище.

Лужкова похоронят возле советского поэта и писателя Сергея Михалкова (автор текста гимна России), пишет ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

По данным агентства, на Новодевичье кладбище гроб доставят в 14:30.

"…гражданская панихида пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря до отпевания… Отпевание начнется с 11:00 (10:00 по Киеву - Ред.)", - отмечается в материале.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря, ему было 83 года. СМИ выяснили, что бывший мэр Москвы умер в клинике немецкого Мюнхена во время операции на сердце, а причина смерти Лужкова - анафилактический шок.