В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины

В ЕС раскритиковали договоренности в ООН по климату / Reuters

В Брюсселе руководство ЕС высказало недовольство в связи с результатами состоявшейся 15 декабря в Мадриде 25-й конференции ООН по изменению климата. Позитивно оценили лишь то, что лидеры стран пообещали в 2020 году представить стратегии сокращения вредных выбросов в атмосферу.

"Вызывает разочарование то, что после многих лет напряженной работы, особенно в течение последних двух недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6 о стимулах для сокращения выбросов сейчас и в будущем, не подрывая целостности окружающей среды", - говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и финского председательства Совета Евросоюза.

Парламентарии отметили, что участники конференции были близки к соглашению, которое может стать основой для будущего консенсуса. По их словам, важный этап – представление Зеленого пакта для Европы, то есть дорожной карты включения климатических действий во все направления своей политики.

"Мы не можем поддержать глобальные правила, которые подорвали бы целостность окружающей среды и повернули бы нас назад, вместо того, чтобы идти вперед", - подчеркнули в Еврокомиссии.

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Как отмечено в отчете NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, Украина заняла 17 место среди 58 стран мира в рейтинге, который показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020, что демонстрирует высокий показатель эффективности. В минувшем году Украина заняла 18 место. Сейчас рядом в рейтинге стоят Швейцария и Франция на 17 и 18 местах соответственно.

Напомним, в Европейском парламенте большинство депутатов проголосовали за резолюцию, которой предполагается введение в ЕС климатического чрезвычайного положения.