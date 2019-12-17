"Путин – Хубло": в РФ вышла газета с фото Зеленского и рекламой Hublot на передовице

Путин - хубло / скриншот/ сериал Слуга народа

Свежий номер российской газеты Ведомости вышел с фото президентом Украины Владимиром Зеленским и рекламой часов Hublot на первой полосе. Так, почти всю первую страницу занимает статья о Зеленском и его фото, а ниже расположены "часы Путина".

Соответствующее фото обнародовала редактор газеты Ведомости Ксения Болецкая в Facebook

"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", - подписала девушка снимок.

Стоит отметить, что около недели назад российский телеканал ТНТ анонсировал сериал Слуга народа, но фактически сразу же отказался от этой идеи. При этом из первой серии Слуга народа не вырезали шутку о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала, когда главный персонаж новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирал часы премьер-министр предлагает ему часы марки, отмечая, что такие же носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: "Путин – хубло?".

В свою очередь, владелец газеты Ведомости Демьян Кудрявцев рассказал изданию Подъем, что редакция не определяет, где и какая реклама должна располагаться.

"Да, рекламодатель всегда говорит, на какой полосе он хочет рекламу. Но они (компания Hublot, - ред.) не могли знать о том, что будет размещено на полосе. А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено", - подытожил Кудрявцев.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на передовицу Ведомостей: "Тонко", "Сильно", "Совпадение? Не думаю…", "Ох*енно", "Прекрасно", "Путин ХУБЛОТ - Лала ла ла лалалалала. Путин ХУБЛОТ - Лала ла ла лалалалала и все вместе Путин ХУБЛОТ - Лала ла ла лалалалала", "Отлично, реклама от бога! Жаль не могу себе позволить, а так бы взял", "В Швейцарии, наверное, напряглись и не знают, как реагировать! Вроде бы и отличный пиар вышел, но завтра может приехать бульдозер к ним на Московский склад - давить санкционные часы", "Привет от президента Зеленского)) Весь мир знает: путин HUBLOt", "Смело и тонко. Как швейцарские часы" и другие.

Как ранее сообщал Главред, 11 декабря в России по ТНТ начали показывать сериал Слуга народа. В одной из серий прозвучала фраза "Путин Хубло". В этот же день стало известно, что Слугу народа убрали из эфира ТНТ. При этом украинский продюсер Алена Мозговая считает позитивным фактом то, что в РФ во время показа сериала Слуга народа на ТНТ прозвучала фраза "Путин Хубло".