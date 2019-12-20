Бой в центре Москвы: тренер рассказал о странностях стрелка с Лубянки

Евгений Манюров / Baza

Устроивший бойню у здания Федеральной службы безопасности Евгений Манюров занимался стрельбой в клубе ДОСААФ в Москве.

По словам его тренера Олега Соловича, Манюров тренировался недолго, не более трех месяцев. По оценке тренера, стрелок достаточно плохо стрелял.

"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался", - пояснил Солович в интервью kp.ru.

По его словам, в поведении Манюрова он замечал странности, например, на занятия он ходил в длинном черном плаще с капюшоном.

"Даже не плащ это, а парка (именно в ней Манюров отправится на Лубянку, что бы было удобнее прятать карабин, - ред.). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобнее", - рассказал тренер.

Он также опроверг версию о том, что у Манюрова были проблемы с психикой.

"Как это ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - добавил Солович.

Отметим, что в ноябре Манюров занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Кроме того, он также участвовал в стрелковом матче памяти начальника отделения Управления "В" ("Вымпел") ФСБ.

Обратим внимание, что в соцсетях на имя Евгения Манюрова зарегистрирован профиль. В нем указано, что он окончил Российскую академию правосудия. Таже полный тезка Манюрова был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики. Как сообщает Baza, Манюров работал в нескольких охранных предприятиях, а также на московских предприятиях, откуда уволился.

По данным "КП", по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное. В ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

Напомним, ранее мать Манюрова рассказала о погибшем сыне.