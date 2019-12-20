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"Чисто стрельба, чисто хобби": мать стрелка с Лубянки рассказала о погибшем сыне

20 декабря 2019, 07:45

Евгений Манюров не пил и не курил, недавно уволился с работы.

Евгений Манюров
Евгений Манюров - Фото База

Евгений Манюров, которого называют стрелком, устроившим смертельную бойню на Лубянке в Москве 19 декабря, ранее был бизнесменом. Его мать рассказала, каким он был и чем увлекался.  

Фирма Манюрова, которая оказывала консалтинговые услуги, была закрыта в 2015 году. Также известно, что пару месяцев назад Манюров  уволился из охранного предприятия, сообщает Gazeta.

Мать убитого стрелка рассказала, что ее сын увлекался стрельбой.

"Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби", - рассказала женщина.

По ее словам, в последнее время Евгений Манюров был в каком-то возбужденном состоянии, но не пил и не курил.

"У него не было свободного времени - у него работа и хобби", - добавила  она.

По данным росСМИ, Евгений Манюров учился в Российской академии правосудия, а также был слушателем курса в Высшей школе экономики. Официально это не подтверждено. 

Читайте такжеПочему в России обрадовались нападению на ЛубянкуНапомним, ранее СМИ опубликовали фото ликвидированного стрелка. Сообащлось, что им оказался уроженец Московской области - 39-летний Евгений Манюров.

Как сообщал Главред, стрельба в ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 закончилась тем, что стрелка ликвидировали. По данным СК РФ, один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Позже была озвучена цель нападения и первые подробности стрельбы на Лубянке.

ФСБ Москва стрельба Лубянка новости России Евгений Манюров
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