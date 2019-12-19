Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности

Злоумышленника нейтрализовали / Фото: скриншот из видео

Провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности могла стать целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, первые сведения о стрельбе появились около 18:10. Примерно в это же время Путин присутствовал на концерте в честь праздника в Кремле.

Также очевидец перестрелки возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве раскрыл подробности происшествия.

Как сообщает Telegram-канал RT, мужчина сообщает Telegram-канал издания RT.

"Сначала побежали люди, а потом в обратную сторону побежали спецназовцы, вооруженные автоматами, и была очень большая стрельба, было несколько взрывов", — отметил он.

По словам очевидца, силовики попросили посетителей и сотрудников заведения "пройти вглубь бара и оставаться подальше от окон". Их не выпускали из бара несколько часов.

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям. Стрелок — по версии ФСБ, он участвовал в нападении один — был убит, но каких-либо сведений о его личности пока нет.

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