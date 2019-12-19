Обнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелка

Злоумышленника застрелили сотрудники ФСБ России.
В России опубликованы фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Снимки обнародовал Telegram-канал 112.
Стала известна личность преступника, который устроил стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, это уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров
Теракт на Лубянке: хронология
19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Позже сообщалось, что подозреваемый в стрельбе у ФСБ на Лубянке нейтрализован.
Теракт на Лубянке завершился тяжелыми ранениями двух сотрудников ФСБ. Погиб сотрудник ГИБДД.
Была озвучена цель нападения и первые подробности стрельбы на Лубянке.