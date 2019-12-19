Обнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелка

Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки / Фото: Telegram-канал 112

В России опубликованы фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Снимки обнародовал Telegram-канал 112.

Стала известна личность преступника, который устроил стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, это уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров

/ Фото: Telegram-канал 112

Теракт на Лубянке: хронология

19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Позже сообщалось, что подозреваемый в стрельбе у ФСБ на Лубянке нейтрализован.

Теракт на Лубянке завершился тяжелыми ранениями двух сотрудников ФСБ. Погиб сотрудник ГИБДД.

Была озвучена цель нападения и первые подробности стрельбы на Лубянке.