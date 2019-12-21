Агенты российских спецслужб в ООН: в Госдуме ответили на слова посла Украины

В Госдуме раскритиковали заявление украинского дипломата / Фото: ТВ Центр

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов заявил, что посол Украины в США Владимир Ельченко, который предположил, что половина работающих в ООН россиян являются "агентами российских спецслужб", не компетентен в данном вопросе для озвучивания оценочных суждений.

"Чтобы делать подобные заявления, нужно разбираться в особенностях деятельности спецслужб, соответственно, самому быть причастным к подобной деятельности. Удивительно, что посол Украины настолько осведомлён в деятельности иностранных спецслужб", - цитирует депутата RT.

По словам российского политика, нет ничего неестественного в том, что сотрудники России в ООН стоят на страже интересов своей страны на международной арене.

Морозов добавил, что украинский посол не имеет полномочий для подобных заявлений, поскольку подобные заключения "могут давать спецслужбы страны пребывания, то есть США".

Напомним, бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, которого президент Владимир Зеленский 18 декабря назначил послом в США, заявил, что Россия имеет огромное влияние в Организации Объединенных Наций, и отметил, что половина работающих в ООН россиян – скрытые или открытые агенты ФСБ РФ.

Как ранее сообщалось, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Кислицы постоянным представителем Украины при ООН.