Британский журнал приглашает туристов в российский Крым

Британцы советуют ехать в Крым из России / УНИАН

Британский женский журнал Good Housekeeping предложил читателям совершить увлекательный тур по России, Белоруссии и Крыму. В статье упоминается новый железнодорожный мост через Керченский пролив, однако не указано, что полуостров был аннексирован РФ у Украины.

Посольство Украины в Великобритании осудило СМИ и призвало журналистов исправить ошибку. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

"Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Безусловно, Крым стоит того, чтобы называться одним из самых желанных туристических мест 2020 года, но он является территорией, находящейся под военной оккупацией", – говорится в сообщении дипведомства.

Статья в журнале называется Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году. В ней предлагают отправиться в туристическую поездку в Крым из России, воспользовавшись новой железной дорогой.

Пока отсутствует реакция британского издания и соответствующих ведомств Великобритании на искаженную информацию.

Как ранее сообщалось, в чешском Центре исследований Геополитики и Политической географии Пражского университета один из ученых изобразил на карте Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию.

Ранее сервисы Apple признали Крым российским.

Также газета The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма.