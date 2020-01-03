Убийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковали

Убийство Сулеймани прокомментировали Франция, Германия и Великобритания / farsnews.com

Убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касима Сулеймани в Ираке подняло на уши всю Европу.

Госсекретарь по европейским делам при французском МИД Амели де Моншален заявила, что после убийства Сулеймани стабильность в регионе является для Франции приоритетом.

"Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе", — отметила Амели де Моншален в эфире радиостанции RTL.

В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал стороны к деэскалации конфликта после убийства Сулеймани для предотвращения напряжённости.

"Мы всегда признавали угрозу агрессии со стороны иранских сил "Кудс" во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах", — говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел.

Германия также призвала к деэскалации напряжения после того, как генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касим Сулеймани был убит в Ираке.

"Мы находимся у опасной точки эскалации. Сейчас важно добиваться деэскалации, действуя осмысленно и сдержанно. Региональные конфликты нужно решать только дипломатическими методами. Мы поддерживаем контакт с нашими союзниками", — цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США "разбомбили" надежду на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, убив главу спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

По мнению Косачева, теперь Тегеран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и ИранаТакже напомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.