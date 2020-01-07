Кирилл завел старую пластинку о "расколе" в Украине и похвалил Зеленского за "изменения к лучшему"

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил о том, что в Украине осуществлена попытка "локализовать и ввести в семью православных церквей раскольнические группировки".

"Если бы все это осуществлялось путем неких консультаций внутри поместных православных церквей, то это не носило бы такого характера, как сейчас, и виной тому, конечно, вмешательство внешнеполитических сил", - подчеркнул он в интервью на росТВ.

Кирилл считает, что поражение бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах в 2019 году "является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела церкви, которое господин Порошенко олицетворял".

При этом глава РПЦ выразил надежду, что наметившаяся во время президентства Владимира Зеленского положительная динамика в отношениях церкви и государства сохранится и в плане положения верующих, и в сфере российско-украинских отношений.

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"Есть непримиримые отношения православной церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация в Украине меняется к лучшему", - добавил Кирилл.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил о том, что Русская православная церковь будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины.