Катастрофа самолет МАУ: Швеция направит в Иран важную спецгруппу - подробности

Иран, самолет, МАУ / Reuters

В Швеции собираются отправить в Иран специальную группу, которая должна будет помогать в решении вопросов родственников жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

По информации сайта МИД Швеции, спецгруппе может понадобиться день или несколько дней для того, чтобы попасть в Иран.

"В их задачу входит оказать помощь консульству, например, в контактах с родственниками и взаимодействии с иранскими властями. Мы обсуждаем с другими министерствами и ведомствами окончательный состав этой группы", - сообщила глава МИД Анн Линде.

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Министерство иностранных дел Швеции отправит в свое посольство в Иране специальную

Также она отметила, что для Швеции первоочередной задачей является возможность участия в расследовании, обеспечить возвращение останков погибших домой и компенсации родственникам.

Ранее Главред писал, что Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций.

Также напомним, Елизавета II посочувствовала семьям погибших в сбитом Боинге в Иране.