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"Ужасная трагедия": Елизавета II посочувствовала семьям погибших в сбитом Боинге в Иране

12 января 2020, 08:07

Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в авиакрушении / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокую печаль и соболезнования по поводу сбитого Ираном самолета Боинг 737-800 компании МАУ в Тегеране.

Отметим, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Борт вылетел из аэропорта Хомейни в 04:42, но через две минуты перестал подавать сигналы и пропал с радаров. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия", - заявила королева Елизавета I, передает CNN со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.

Напомним:

Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

Читайте также"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в СетиТакже ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

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