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Ракеты, способные нести ядерное оружие: в НАТО готовят ответ России

13 января 2020, 13:46

Генеральный секретарь напомнил, что, развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор РСМД.

Йенс Столтенберг
НАТО ответит на размещение Россией в Европе крылатых ракет / Reuters

НАТО ответит на размещение Россией в Европе крылатых ракет с ядерными боеголовками усилением ПВО и ПРО, завил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который ранее рассказал, при каких условиях встретится с Путиным.

"НАТО намерена отреагировать на размещение в Европе российских крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. Что касается SSC-8 (крылатые ракеты по российской классификации 9M729 - ред.), мы будем работать над системами противовоздушной обороны и противоракетной обороны, над обычным оружием, над повышением боеготовности и пролонгацией сроков предупреждения", - заявил Столтенберг, сообщает немецкая Welt.

Столтенберг особо отметил, что Альянс не будет размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

По словам Столтенберга, еще одной целью НАТО станет усиление контроля над вооружением.

При этом генеральный секретарь напомнил, что, развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор РСМД. Он отметил, что это является частью российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие.

Также Столтенберг обратил внимание на то, что в ответ на действия России НАТО реагировало "оборонно и должным образом".

Читайте такжеНАТО наращивает свои силы в Черном море: названа причинаНапомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался достижениями страны в оборонной сфере. По его словам, РФ опережает другие страны по уровню развития вооружения.

При этом он отметил, что СССР "всегда догонял" США. Кроме того, он заверил, что Россия "не стремились создавать угрозы для других стран".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал Путин.

Также ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО есть сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе.

Столтенберг особо отметил, что Москва в последние годы ведёт себя всё более "напористо" и активно вкладывает средства в разработку и создание ядерного вооружения, а также нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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