Бычья сила: мужчина выпил таблетку для скота-осеменителя и пожалел

Бык-осеменитель / Gusiyabloni

Житель Мексики попал в больницу под скальпели хирургов из-за постоянной эрекции, которая наступила, когда он принял сексуальный стимулятор, используемый для быков-осеменителей.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. В результате неосторожного приема таблетки, у мужчины эрекция продержалась ровно трое суток. Ему пришлось обратиться за неотложной хирургической помощью в специализированной клинике в городе Рейноса на границе с США.

По словам мужчины, он принял таблетку, поскольку планировал долго заниматься сексом с 30-летней подругой.

Напомним, ранее медики рассказали, какие занятия во много раз улучшат потенцию и, соответственно, секс.