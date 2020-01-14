"Уйдут в подполье": в МИД РФ "забили копытом" в адрес Варшавы из-за фашистов

Мария Захарова / Reuters

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заистерили из-за отказа Варшавы праздновать 75-летие освобождения от фашистов. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Польшу в искажении истории.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения", - возмутилась одиозная представительница российского МИД в Facebook.

По ее словам, польские власти искажают предпосылки начала войны и предвоенную ситуацию.

"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщал Главред, власти Польши решили запретить президенту РФ Владимиру Путину толковать историю по-своему.