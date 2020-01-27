"Хочет продать свою книгу": Трамп отреагировал на громкие заявления Болтона

Дональд Трамп / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, которому грозит импичмент, отреагировал на описанные в мемуарах его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона заявления о том, что он лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома утверждает, что никогда не говорил Болтону о том, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом.

"На самом деле он (Джон Болтон, - Главред) никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп в Twitter.

По словам президента США, стенограммы его телефонных разговоров с Владимиром Зеленским являются подтверждением того, что никакого давления на Киев не было.

"Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая Администрация", - добавил Трамп.

Напомним, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон описал в своей пока что еще не опубликованной книге воспоминаний, как развивался связанный с Украиной громкий скандал, пока он не ушел из Белого дома.

По словам Болтона, он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отвергал все эти попытки. Болтон утверждает, что президент США в августе сказал ему, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 миллион военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.