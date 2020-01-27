Российский депутат Слуцкий уснул на заседании ПАСЕ

Слуцкий уснул в ПАСЕ / Фото: flickr.com/oscepa

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заснул на заседании политического комитета ПАСЕ.

Тихий час политика сняли журналисты Европейской правды.

"Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам", - говорится в сообщении.

Слуцкий слушал в наушниках иностранного спикера, затем их снял и сделал вид, что смотрит что-то на своем смартфоне.

Затем выступление докладчика его окончательно уморило, и депутат заснул, слегка облокотившись на стол. Однако, когда спикер начал говорить более громко, Слуцкий испуганно проснулся и с внимающим в суть беседы видом вновь надел наушники. Это изрядно повеселило немецкого политика, депутата Бундестага Франка Швабе.

Как ранее сообщалось, в Парламентской ассамблее Совета Европы разгорелся скандал из-за российского дипломата. Так, Леонида Слуцкого заподозрили в сливе информации.

Напомним, представители Украины, Грузии и Польши попытались сорвать выступление депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого в ПАСЕ.