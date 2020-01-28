Президент Грузии не поддержала новые санкции против России

Зурабишвили отмалчивается по поводу санкций против России / Фото: blagovest-info.ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Парламенскую ассамблею Совета Европы отказалась отвечать на вопрос о возможности применения новых антироссийских санкций.

Как сообщает Европейская правда, член украинской делегации в ассамблее Алексей Гончаренко спросил у Зурабишвили о позиции Грузии по вопросу ужесточения санкций против России.

Разговор прошел в процессе обсуждения в Совете Европы механизма введения дополнительных ограничений для страны-агрессора. У грузинского лидера прямо спросили, поддержит ли Грузия очередные антироссийские санкции. Однако она четко не ответила на вопрос, отметив, что лучше избегать конфронтации и ограничиться уже существующими санкциями.

"Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство — тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", — сказала она.

Также глава комитета министров Совета Европы и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время доклада также не упоминал о наказании России за нападение на Грузию и Украину. Официальный Тбилиси ни разу не напомнил Европе, что 20% грузинской территории сейчас находится под российской оккупацией.

Как ранее сообщалось, Европейский совет принял решение о расширении санкционного списка из-за "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, ранее Сенат США дал "зеленый свет" "адским санкциям" против России из-за агрессии Кремля.