Бойня в Казахстане: в результате погромов и беспорядков погибли 8 человек, десятки пострадавших

В Казахстане произошли массовые беспорядки / RFE/RL

В Казахстане результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области погибли 8 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков 8 человек от полученных травм скончались", - сказал Тургумбаев.

По данным министра, 40 человек пострадали.

Глава МВД сказал, что конфликт начался в пятницу около 19:00, и изначально в нем принимали участие 70 "агрессивно настроенных жителей". Позже из-за провокационных действий и призывов некоторых участников число участников драки увеличилось до 300 человек.

"Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтом также были охвачены села Аукаты, Боланбатыр", - сказал министр.

"При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, двое - огнестрельные ранения", - отметил глава МВД.

Групповая драка в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла в минувшую пятницу. Полиция Жамбылской области устанавливает зачинщиков и участников конфликта, следственное управление ведет досудебное расследование по ст.293 (Хулиганство) Уголовного кодекса республики.

Как пишут местные СМИ, столкновения произошли на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По словам очевидцев, есть еще одна причина, которую полицейские не озвучивают.

"Изначально произошла потасовка, бытовая ссора между жителями двух сел — Каракемер и Масанчи. Пожилого мужчину из Каракемера сильно избили. Масанчи в нашем регионе называют дунганским анклавом, население там — 90 процентов дунган. Казахов и кыргызов немного совсем", — рассказал корреспонденту местного издания житель Кордайского района, блогер Исламбек Дастан.

По словам Исламбека Дастана, жителей Каракемера возмутило поведение группы этнических дунган, которые напали на полицейских. Стражи порядка пытались доставить в полицию водителя машины с "нестандартными" номерными знаками.

"Скрываясь от полиции, нарушитель остановился только во дворе своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали сопротивление и нанесли им телесные повреждения", — следует из официального сообщения полиции.

Через несколько часов после этих двух происшествий разъяренная толпа пошла громить и жечь жилые дома в селе Масанчи.

Напомним, ранее во Львове произошло нападение на лагерь ромов. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.