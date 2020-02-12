В США наехали на Россию из-за Минских соглашений

Флаг США / УНИАН

В США в очередной раз призвали власти России немедленно прекратить военную агрессию на востоке Украины - в связи с пятилетием со дня согласования комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Соответствующее сообщение опубликовали дипломаты из посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", - написали они.

Напомним, 12 февраля 2015-го в белорусской столице, Минске, прошли переговоры по урегулированию военного кризиса на Донбассе при участии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.