15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе / Reuters

В Соединенных Штатах Америки 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, в которой учился. В результате погибли три человека, еще восемь – пострадали.

Трагедия произошла в средней школе города Оксфорд (штат Мичиган), сообщает CNN. Погибшим было от 14 до 17 лет.

Правоохранители сообщили, что нападавший совершил от 15 до 20 выстрелов. Из восьми раненых, среди которых и учителя, несколько находятся в критическом состоянии, в частности, один 14-летний школьник сейчас на искусственной вентиляции легких.

Полицейские задержали нападавшего через пять минут после того, как их вызвали. Он сдался стражам порядка без сопротивления.

Оказалось, что оружие за несколько дней до трагедии купил отец парня. При этом незадолго до нападения школьник опубликовал в социальных сетях фото, на котором держит в руках пистолет. Мотивы преступления пока неизвестны.

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