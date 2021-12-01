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15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

1 декабря 2021, 12:23
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Несколько пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба в школе Мичигана США 30.11.2021
15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе / Reuters

В Соединенных Штатах Америки 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, в которой учился. В результате погибли три человека, еще восемь – пострадали.

Трагедия произошла в средней школе города Оксфорд (штат Мичиган), сообщает CNN. Погибшим было от 14 до 17 лет.

Правоохранители сообщили, что нападавший совершил от 15 до 20 выстрелов. Из восьми раненых, среди которых и учителя, несколько находятся в критическом состоянии, в частности, один 14-летний школьник сейчас на искусственной вентиляции легких.

Полицейские задержали нападавшего через пять минут после того, как их вызвали. Он сдался стражам порядка без сопротивления.

Оказалось, что оружие за несколько дней до трагедии купил отец парня. При этом незадолго до нападения школьник опубликовал в социальных сетях фото, на котором держит в руках пистолет. Мотивы преступления пока неизвестны.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье возмущенный покупатель выстрелил в продавца. Клиент магазина поссорился с продавцом, а затем внезапно достал травматический пистолет, выстрелил и убежал. 47-летний мужчина с пулевым ранением попал в больницу.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина расстрелял грабителей. Грабители в балаклавах около 4 часов утра проникли в частный дом в Крюковщине и начали допрашивать женщину и ее дочь. Чтобы защитить свою семью, хозяин применил травматическое оружие, ранив одного из грабителей в ногу.

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