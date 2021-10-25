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"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки

25 октября 2021, 21:09

Как оказалось, причина кроется в давней вражде семейства Трампа и Алека Болдуина.

Трамп
Дональд Трамп младший / instagram.com/donaldjtrumpjr

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший выпустил футболки с принтом, посвященным гибели на съемках фильма украинки Галины Хатчинс.

Таким образом он решил отомстить за своего отца актеру, который застрелил оператора-украинку на съемочной площадке фильма Rust в Нью-Мексико.

"Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей", — гласит текст на футболках.

Также в публикации Дональд прикрепил ссылку на свой онлайн-магазин – там есть другие футболки патриотической тематики, каждая из которых продается за 29,99 долларов.

Но на этом сын Трампа не остановился и решил, воспользовавшись фотошопом, "примерить" товар на самом Болдуине.

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Причина кроется в давней вражде семейства Трампа и Алека Болдуина. Актер поддерживает демократическую партию, а самого Дональда Трампа публично обзывал психически больным и неуравновешенным.

Также Болдуин очень часто делал пародии на экс-президента в вечерней программе "Saturday Night Live".

Алек против свободной продажи оружия в Америке и выступал за его запрет, а Трамп-младший, как известно, наоборот поддерживает лоббизм огнестрельного оружия.

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Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза. Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Болдуин прокомментировал случившееся на съемках. Актер заявил, что потрясен и убит горем.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.

viber
Алек Болдуин Дональд Трамп
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