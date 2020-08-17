Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум

Лукашенко заявил, что его уход с поста президента зависит от народа / Reuters

Смена власти в Беларуси может произойти только после того, как будет принята новая Конституция, которую народ одобрит на референдуме. Александр Лукашенко может покинуть пост президента уже через год или два года.

Об этом победитель президентских выборов в Беларуси по данным ЦИК заявил в ходе встречи с рабочими завода МЗКТ, сообщает TUT.BY.

По словам Лукашенко, для того, чтобы власть в стране поменялась, нужно принимать новый Основной закон страны, в механизме которого будет предусмотрена возможность смены власти. Конституцию страны планируют принять на референдуме.

"Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам", - сказал белорусский президент.

Также Лукашенко не исключил, что в ближайшие годы он может оставить пост главы государства.

"Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. (Сколько можно, ну, — раздается на фоне.) Может, через год или через два — это зависит от вас", - добавил он.Читайте также"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие

Напоследок Лукашенко подчеркнул, что его жесткость оправдана, а сам он не намерен обижать белорусский народ, однако власть в стране также отдавать не собирается.

Напомним, экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Лукашенко не выдержит испытания противостояния с белорусским народом и все равно будет вынужден покинуть пост президента страны. Это может произойти уже в ближайшее время.