Алиев отреагировал на обращение Пашиняна к Путину по Нагорному Карабаху

Обращение Пашиняна к Путину за помощью по Нагорному Карабаху является неприемлемым - Алиев / president.az

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи Москвы в Нагорном Карабахе является неприемлемым. В Баку готовы к мирным переговорам с Ереваном в том случае, если армянское государство возьмет на себя конкретные обязательства.

С таким заявлением выступил президент республики Азербайджан Ильхам Алиев в понедельник, 2 ноября, сообщает издание Report.az.

По его словам, в Баку готовы объявить о прекращении военной операции в Нагорном Карабахе в том случае, если Ереван в ходе переговоров примет решение о выводе своих войск с территории, которую контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

"Если она (Армения, - ред.) возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска с наших оставшихся земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому", - заверил Алиев.

Также он добавил, что обращение главы армянского правительства к президенту России Путину с просьбой оказать Еревану военную помощь в Нагорном Карабахе является неприемлемым. Такие действия демонстрируют отсутствие у Еревана намерений урегулировать конфликт политическим путем.

"Премьер-министр Армении направляет письмо президенту России и просит о военной помощи. Это совершенно неприемлемо. Для этого нет никаких оснований", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеВойска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление

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