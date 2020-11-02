Алиев отреагировал на обращение Пашиняна к Путину по Нагорному Карабаху

В Баку выразили готовности пойти на политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи Москвы в Нагорном Карабахе является неприемлемым. В Баку готовы к мирным переговорам с Ереваном в том случае, если армянское государство возьмет на себя конкретные обязательства.
С таким заявлением выступил президент республики Азербайджан Ильхам Алиев в понедельник, 2 ноября, сообщает издание Report.az.
По его словам, в Баку готовы объявить о прекращении военной операции в Нагорном Карабахе в том случае, если Ереван в ходе переговоров примет решение о выводе своих войск с территории, которую контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика.
"Если она (Армения, - ред.) возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска с наших оставшихся земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому", - заверил Алиев.
Также он добавил, что обращение главы армянского правительства к президенту России Путину с просьбой оказать Еревану военную помощь в Нагорном Карабахе является неприемлемым. Такие действия демонстрируют отсутствие у Еревана намерений урегулировать конфликт политическим путем.
"Премьер-министр Армении направляет письмо президенту России и просит о военной помощи. Это совершенно неприемлемо. Для этого нет никаких оснований", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеВойска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе возобновилось утром, 27 сентября. Стороны выдвинули обоюдоострые обвинения в адрес друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой к Москве определить формат помощи Еревану в ходе нагорно-карабахского конфликта.
- В Кремле утверждали, что Путин мог обсуждать вопрос ввода миротворческого контингента РФ в Нагорный Карабах, однако реализация такого сценария зависит от позиции Армении и Азербайджана.