Алиев раскрыл планы по строительству коридора с Турцией через Армению

В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана - Алиев / president.az

Строительство Нахичеванского коридора между Азербайджаном и Турцией через территорию Армении начнется уже в ближайшее время. Строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана займет около двух лет, однако грузовая логистика по данному маршруту будет запущена гораздо раньше.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Турции, в скором времени начнется строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана – до границы с Арменией.

"В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технично-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью", - сказал азербайджанский глава государства, сообщает РИА Новости.Читайте такжеВ Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе

Алиев акцентировал внимание на том, что реализация железнодорожного сообщения должна завершиться лишь спустя два года, однако в планах Баку – запуск передвижения грузов в данном направлении до окончания всех работ.

"Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении", - добавил Ильхам Алиев, подчеркнув, что запуск Нахичеванского коридора предусмотрен подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией трехсторонним заявлением по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе