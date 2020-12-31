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Алиев раскрыл планы по строительству коридора с Турцией через Армению

31 декабря 2020, 18:20
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По словам Ильхама Алиева, открытие Нахичеванского коридора – важный пункт ноябрьского соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России.

алиев
В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана - Алиев / president.az

Строительство Нахичеванского коридора между Азербайджаном и Турцией через территорию Армении начнется уже в ближайшее время. Строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана займет около двух лет, однако грузовая логистика по данному маршруту будет запущена гораздо раньше.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Турции, в скором времени начнется строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана – до границы с Арменией.

"В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технично-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью", - сказал азербайджанский глава государства, сообщает РИА Новости.Читайте такжеВ Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе

Алиев акцентировал внимание на том, что реализация железнодорожного сообщения должна завершиться лишь спустя два года, однако в планах Баку – запуск передвижения грузов в данном направлении до окончания всех работ.

"Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении", - добавил Ильхам Алиев, подчеркнув, что запуск Нахичеванского коридора предусмотрен подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией трехсторонним заявлением по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • В районе Нагорного Карабаха 27 сентября 2020 года произошла крупнейшая за последние годы вспышка военного противостояния между Армение и Азербайджаном. Полномасштабные боевые действия завершились 9 ноября подписанием Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным заявления о прекращении огня.
  • Азербайджан стал победителем военного конфликта. Согласно договоренностям сторон, Армения и анклав НКР передали Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. Вдоль Лачинского коридора и на новой линии разграничения были размещены российские миротворцы.
  • Согласно одному из пунктов договоренностей, Армения дала согласие на строительство через свою территорию транспортного коридора, который соединит Азербайджан с эксклавом государства – Нахичеванской автономной республикой.

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