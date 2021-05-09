Американцы накинулись на Китай из-за падения ракеты

В заявлении говорится, что страны должны минимизировать риски для людей на Земле при возвращении космических объектов.
Американское космическое агентство (NASA) выступило с обвинениями в адрес Китая из-за падения ракеты Long March 5B. Ситуация с ракетой показала, что Пекин не соблюдает стандарты, принятые в обращении с космическим мусором, говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона.
В заявлении говорится, что страны должны минимизировать риски для людей на Земле при возвращении космических объектов, а также сообщать об этих операциях максимально прозрачно. Но действия Китая говорят о том, что Пекин не соблюдает стандарты по космическому мусору.
"Очень важно, чтобы Китай и все космические страны и коммерческие организации действовали ответственно и прозрачно в космосе для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной экологичности космической деятельности", - добавил Нельсон.
Падение китайской ракеты – о чем сообщалось ранее:
- На выходных на поверхность Земли упадут обломки китайской ракеты Long March-5b - в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу планеты.
- В Пентагоне заявили, что наблюдают за траекторией объекта, но не планируют его сбивать.
- Шансы на то, что кусок космического мусора упадет на людей очень малы, не в последнюю очередь потому, что большая часть поверхности Земли покрыта океаном, а также потому, что та часть, которая является сушей, включает огромные необитаемые территории.
- Сегодня остатки китайской ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.