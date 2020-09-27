Турция призвала Армению прекратить агрессию/ Reuters

Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что агрессивная политика Армении - главное препятствие на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе, передает Анадолу.

По словам турецкого министра, Ереван должен незамедлительно отказаться от агрессивных действий, которые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе.

"Осуждаем подлые провокации Армении. Турция будет до конца поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны",- добавил министр.

В МИД Турции также заявили, что считают Армению ответственной за обострение обстановки в Нагорном Карабахе и обещают оказать поддержку Азербайджану.

"Решительно осуждаем провокацию Армении. Эта провокация является открытым нарушением международного права и привела к гибели гражданского населения", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Анкара "полностью поддерживает Азербайджан. Мы окажем поддержку Азербайджану в той форме, в которой они пожелают".

В свою очередь, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп написал в социальных сетях, что Армения – террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе. Спикер парламента также подчеркнул готовность Анкары к максимальной поддержке Азербайджана.

Напомним:

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

Вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.