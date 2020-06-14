"Заканчивать агрессию": Помпео выступил с громким заявлением против России

Майка Помпео выступил с громким заявлением против России / Reuters

Государственный департамент США в очередной раз призвал Российскую Федерацию прекратить репрессии в оккупированном Крыму, возвратить контроль над полуостровом Украине и освободить политзаключенных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети Facebook со ссылкой на заявлением госсекретаря США Майка Помпео.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым ‒ это Украина", ‒ цитируют его дипломаты.

Соответствующее заявление Помпео сделал на фоне того, что страны Европейского союза готовится продлять так называемый "крымский пакет" санкций против РФ.

Напомним, ранее Майк Помпео высказывал жесткую позицию Белого дома по поводу аннексии россиянами полуострова Крым и оккупации отдельных районов Донбасса.

По его словам, официальный Вашингтон не признает и никогда не будет признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

Как заявлял американский госсекретарь, санкции США против России сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма Украине.